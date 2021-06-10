Иванов подвел итоги сезона Единой лиги ВТБ

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов подвел итоги завершившего сезона.

«Сезон получился интересным, порадовали «Зенит», «Нижний Новгород». Разочарование сезона - «Химки», но что поделать. Клуб практически исчез или вот-вот исчезнет. Плохо, и плохо в том числе ЦСКА, потому что нужна конкуренция», - приводит слова Иванова ТАСС.

Добавим, что чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/21 стал ЦСКА, обыграв в финальной серии казанский УНИКС (3-0) и став чемпионом России в 27-й раз.