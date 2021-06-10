Сергей Кущено: Сезон получился сложным, но в целом удачным

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко дал оценку завершившегося клубного сезона.

«Сезон получился сложным, в том числе из-за пандемии, интригующим, но в целом для нас удачным. Мы смогли в очень непростых условиях провести Матч звезд. Наши клубы, игравшие в Европе, почти все дошли до серьезных финальных частей своих турниров», - приводит слова Кущенко ТАСС.

Напомним, что ЦСКА вышел в «Финал четырех» Евролиги, где проиграл и в полуфинале турецкому «Анадолу Эфесу» и в матче за третье место «Милану». УНИКС в свою очередь уступил в финальной серии Еврокубка «Монако» (0-2)