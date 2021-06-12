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ЦСКА объявил о подписании Григониса
12 июня 10:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ЦСКА

ЦСКА объявил о подписании Григониса

С атакующим защитником подписан трехлетний контракт.

ЦСКА объявил о подписании литовского баскетболиста Марюса Григониса.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

«По-настоящему рад стать частью ЦСКА. ЦСКА на протяжении многих лет был одной из лучших баскетбольных организаций, выиграл множество титулов, потому для меня как спортсмена это большое достижение. С нетерпением жду возможности встретиться с семьей ЦСКА и показать, на что я способен», - приводит слова новичка пресс-служба армейцев.

Прошлый сезон Григонис провел в «Жальгирисе», в составе которого в Евролиге набирал в среднем 13,4 очка, делал 2,2 подбора и отдавал 3,3 передачи

источник: БК ЦСКА
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