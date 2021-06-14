«Зенит» заключил контракт с защитником Лойдом

Как сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга, контракт с 27-летним американцем рассчитан на два сезона.

«Этим приобретением мы, в первую очередь, планируем усилить наш атакующий потенциал и вариативность в нападении. Решающие игры сезона показали, что именно в этом компоненте игры у нас есть определенные проблемы и как раз стабильного скорера не хватило для лучшего результата», - прокомментировал подписание контракта генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Отметим, что ранее Лойд выступал за «Хапоэль», «Валенсию», «Црвену Звезду» и «Торонто Рэпторс», в составе которого стал чемпионом НБА в 2019 году.