Форвард сборной России Курбанов пропустит олимпийскую квалификацию

Сборная России лишилась еще одного игрока перед олимпийской квалификацией. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, капитан и нападающий московского ЦСКА Никита Курбанов сдал положительный тест на коронавирус и не смог присоединиться к тренировкам национальной команды.

Отмечается, что он не поможет российской сборной в олимпийской квалификации, которая пройдет в Сплите с 29 июня по 4 июля.

Напомним, что ранее по разным причинам в сборную не приехали Алексей Швед, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев, Андрей Зубков, Виталий Фридзон и Дмитрий Хвостов.