«Милуоки» сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НБА с «Бруклином»

«Милуоки» дома обыграл «Бруклин» со счетом 104:89 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 10 подборов). Дабл-даблы также на счету его одноклубника Янниса Адетокунбо (30 очков + 17 подборов) и представителя «Бруклина» Кевина Дюранта (32 очка + 11 подборов) .

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. Решающий матч пройдет 20 июня на площадке «Бруклина».

По итогам регулярного чемпионата «Бруклин» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Милуоки» стал третьим. В серии первого раунда плей-офф «Бруклин» обыграл «Бостон» (4-1), «Милуоки» победил «Майами» (4-0).

Напомним, в плей-офф НБА прошлого сезона «Милуоки» занял 1 место и в этом году является одним из главных претендентов на титул.