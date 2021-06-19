«Лос-Анджелес Клипперс» впервые вышел в полуфинал плей-офф НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» дома обыграл «Юту» со счетом 131:119 в шестом матче серии второго раунда плей-офф НБА.

Самыми результативными игроками матча стали форвард «Клипперс» Терэнс Мэнн и атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, набравшие по 39 очков. Дабл-даблы оформили игрок команды из Лос-Анджелеса Реджи Джексон (27 очков + 10 передач), а также баскетболисты «Юты» Ройс О'Нил (21 очко + 10 подборов) и Руди Гобер (12 очков + 10 подборов).

«Клипперс» выиграли серию до четырех побед со счетом 4-2 и впервые вышли в полуфинал плей-офф, где сыграют с «Финиксом».

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» впервые в истории вышел в плей-офф НБА в сезоне 2012-13. После этого высшим достижением команды являлся проход первого раунда в плей-офф.