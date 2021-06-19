В следующем сезоне Евролиги будут играть три российские команды

Московский ЦСКА, петербургский «Зенит» и казанский УНИКС вошли в список участников следующего сезона баскетбольной Евролиги, сообщает «МК-Спорт».

Напомним, что УНИКС завоевал право играть в Евролиге, благодаря тому, что в прошлом сезоне вышел в финал Еврокубка, где уступил в серии «Монако» (0-2).

ЦСКА обладает долгосрочной лицензией на участие в турнире. В сезоне-2020/21 армейцы заняли четвертое место.

«Зенит» в очередной раз получил один из wild-card на участие в турнире, в прошлом сезоне питерская команда вышла в плей-офф, где в четвертьфинальной серии проиграла «Барселоне» (2-3).