Сборная России потерпела поражение от команды Франции и сыграет в 1/8 финала женского Евробаскета

Баскетболистки сборной России уступили команде Франции в матче третьего тура чемпионата Европы.
Встреча группы D в Страсбурге завершилась со счетом 85:59 (14:19, 20:4, 22:25, 28:9) в пользу хозяек площадки.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стала Аликс Дюше. Она набрала 12 очков. В сборной России десять очков в активе разыгрывающей Елизаветы Комаровой.
Таким образом, команда Александра Ковалева заняла второе место в группе, набрав пять очков. Россиянки сыграют в 1/8 финала с командой Словении.
Сборная Франции напрямую пробилась в четвертьфинал ЧЕ-2021.