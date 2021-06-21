ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Украина 0 Австрия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 19:00 Северная Макед 0 Нидерланды 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Финляндия 0 Бельгия 0
ЧЕ-2020 - финальный раунд 22:00 Россия 0 Дания 0
21 июня 07:14
автор: Александр Бойченко

«Атланта» победила «Филадельфию» и вышла в финал плей-офф

Матч закончился со счетом 103:96.

В седьмом матче Восточного полуфинала «Атланта» обыграла «Филадельфию» на выезде со счетом 103:96. Таким образом, «Хоукс» победили в серии 4:3 и вышли в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Хаертер (27 очков), Трей Янг (21 очко и 10 передач) и Данило Галлинари (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джон Коллинс (13 очков и 16 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Тобиас Харрис (24 очка и 14 подборов) и Сет Карри (16 очков).

В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счетом 4-3 в серии прошел «Бруклин Нетс». На Западе в решающей серии встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче противостояния «Санз» победили - 120:114.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фёдор Кудряшов может бесплатно перейти в ЦСКАСборная Испании не смогла одолеть Польшу"Адмирал" выступит в новом сезоне КХЛУткин рассказал о шансах России в матче с ДаниейРумынка свела с ума фотографов и мужчин (фото)Червиченко: Это самый тупой футболист, которого я встречал
Помощи от Швейцарии Россия не дождалась. Как завершился отбор в плей-офф Евро-2020 в группе А
Матчи заключительного тура в группе А чемпионата Европы вывели в 1/8 финала Италию с первого места и Уэльс – со второго, а Швейцария теперь ждет развязки в других квартетах.
Видео всех голов Евро-2020 20.06.2021: Италия победила Уэльса, Швейцария раздавила Турцию
Видеообзоры двух матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 20 июня: Италия - Уэльс, Швейцария - Турция.
«Миннесоту» просто разводят на деньги. Что стоит за слухами о возвращении Капризова в ЦСКА
Заокеанские журналисты запустили информацию о возможном отъезде российской звезды в Россию.
Швейцария — Турция: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 20.06.2021
20 июня 2021 года в Баку состоится матч 3-го тура в группе А между сборными Швейцарии и Турции.
Италия — Уэльс: прямая трансляция матча группы А на Евро-2020 20.06.2021
20 июня 2021 года в Риме состоится матч 3-го тура в группе А между сборными Италии и Уэльса.
Привет от дяди Сэма. Варламов притормозил Кучерова на пути в финал Кубка Стэнли
После победы «Айлендерс» над «Тампой» (3:2) в четвертом матче счет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ стал равным (2-2).
По российскому сценарию. Как Испания не смогла выиграть на Евро уже второй матч
Матч в Севилье против Польши в рамках 2-го тура группы Е завершился для испанцев со счетом 1:1.
Лев завел немецкую машину. Как Германия катком прошлась по Португалии с Роналду
В группе смерти под литерой F на Евро-2020 все запуталось, после того как сборная Германии во втором туре в блестящем стиле раскатала португальцев (4:2).
Мбаппе и Гризманн спасли чемпионов мира от позора. Как Франция потеряла очки в Будапеште
Команда Дидье Дешама после первого тайма горела венграм 0:1 в матче второго тура группового этапа Евро-2020, но сумела добиться ничьей.
Видео всех голов Евро-2020 19.06.2021: Венгрия не проиграла Франции, Германия разбила Португалию, Испания не дожала Польшу
Видеообзоры трех матчей, запланированных на чемпионате Европы по футболу 19 июня: Венгрия - Франция, Португалия - Германия, Испания - Польша.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика