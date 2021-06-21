«Атланта» победила «Филадельфию» и вышла в финал плей-офф

В седьмом матче Восточного полуфинала «Атланта» обыграла «Филадельфию» на выезде со счетом 103:96. Таким образом, «Хоукс» победили в серии 4:3 и вышли в финал конференции.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Хаертер (27 очков), Трей Янг (21 очко и 10 передач) и Данило Галлинари (17 очков). Также дабл-дабл оформил Джон Коллинс (13 очков и 16 подборов). У «Сиксерс» наиболее результативными в матче стали Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Тобиас Харрис (24 очка и 14 подборов) и Сет Карри (16 очков).

В финале Восточной конференции «Атланта» сыграет с «Милуоки Бакс», который со счетом 4-3 в серии прошел «Бруклин Нетс». На Западе в решающей серии встречаются «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». В первом матче противостояния «Санз» победили - 120:114.