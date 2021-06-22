Сборная России проиграла команде Литвы в товарищеском матче перед олимпийской квалификацией

Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Литвы в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 78:61 в пользу прибалтийской команды.
Самым результативным игроком матча в составе побетилей стал Йонас Валанчюнас. В его активе 16 очков. У россиян самым результативным стал Антон Астапкович. Форварда «Нижнего Новгорода» набрал 13 очков.
Напомним, что на следующей неделе стартует олимпийский квалификационный турнир. Команда Сергея Базаревича сыграет на групповом этапе в хорватском Сплите с Германией и Мексикой.
источник: «Советский спорт»