Сборная России проиграла команде Литвы в товарищеском матче перед олимпийской квалификацией

Мужская сборная России по баскетболу уступила команде Литвы в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 78:61 в пользу прибалтийской команды.

Самым результативным игроком матча в составе побетилей стал Йонас Валанчюнас. В его активе 16 очков. У россиян самым результативным стал Антон Астапкович. Форварда «Нижнего Новгорода» набрал 13 очков.

Напомним, что на следующей неделе стартует олимпийский квалификационный турнир. Команда Сергея Базаревича сыграет на групповом этапе в хорватском Сплите с Германией и Мексикой.