Семья Брайанта заключила мировое соглашение с владельцем вертолета, на котором разбился Коби

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Коби Брайанта, достигла досудебной договоренности в деле против пилота и владельцев вертолета, на борту которого разбились ее муж и дочь. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что семья Брайанта и родственники других жертв авиакатастрофы подали во вторник уведомление о мировом соглашении федеральному судье. Условия договоренности с компанией Island Express, которая эксплуатировала вертолет, не разглашаются.

Напомним, Коби является пятикратным чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и членом Зала славы. Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также жертвами трагедии стали пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.