Чемпион НБА Карузо задержан за хранение марихуаны

Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Алекс Карузо задержан полицией Техаса за хранение марихуаны. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Отмечается, что во вторник Карузо пытался сесть на рейс в аэропорту города Колледж-Стейшн штата Техас. Управление транспортной безопасности обыскало сумки баскетболиста и обнаружило менее 56 граммов марихуаны. После внесения залога Карузо покинул участок.

Напомним, Карузо выступает за «Лейкерс» с 2017 года. В сезоне-2019/20 Карузо стал чемпионом НБА в составе клуба. Всего баскетболист принял участие в 184 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 5,9 очка за игру, делал 2,3 подбора и 2,4 передачи.