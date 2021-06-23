«Финикс» победил «Клипперс», установив рекордную победную серию

«Финикс» победил на домашнем паркете «Клипперс» во втором матче финала Западной конференции НБА со счетом 104:103, сообщает «ВсеПроСпорт».
Самом результативным баскетболистом игры стал представитель победителей Камерон Пейн, набравший 29 очков. В составе клуба из Лос-Анджелеса 26 очков на счету Пола Джорджа.
Победу «Финиксу» принес данк Деандре Эйтона.
Таким образом, «Финикс» не только увеличил преимущество в серии (2-0), но и установил рекорд по победной серии в плей-офф, одержав девятую викторию кряду.
источник: «ВсеПроСпорт»