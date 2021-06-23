Сборная России уступила команде Бельгии в четвертьфинале женского Евробаскета

Женская сборная России проиграла команде Бельгии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы.
Встреча в Страсбурге завершилась со счетом 85:83 (21:20, 22:17, 20:21, 22:25) в пользу подопечных Филипа Местдага.
Самым результативным игроком встречи стала россиянка Мария Вадеева. Она набрала 30 очков.
В полуфинале турнира бельгийки сыграют с победителем матча между сборными Сербии и Испании.
Добавим, что сборная России продолжит борьбу на турнире за путевку на чемпионат мира. Для этого нашей команде нужно попасть в шестерку лучших.