НБА: «Атланта» повела в серии с «Миолуки» в финале Востока

В первом матче финала Восточной конференции НБА «Атланта Хокс» обыграла «Милуоки Бакс» со счетом 116:113 на выезде и вышла вперед в плей-офф со счетом 1:0.

Лучшими на площадке стали Трей Янг (48 очков и 11 передач), Джон Коллинз (23 очка и 15 подборов) и Кевин Хэртер (13 очков). Лучшими бомбардировщиками «Милуоки» стали Яннис Адетокунбо (34 очка, 12 подборов и 9 передач), Джру Холидей (33 очка и 9 передач) и Крис Миддлтон (15 очков).

Ответный матч восточного финала Национальной баскетбольной ассоциации состоится 26 июня. Ранее в полуфинале «Атланта» обыграла «Филадельфию» со счетом 4: =3, а «Милуоки» одолелал «Бруклин Нетс» 4:3.