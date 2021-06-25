«Клипперс» выиграли первый матч в серии с «Финиксом» в полуфинале НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграли «Феникс» со счетом 106:92 дома в третьей игре полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Клипперс» Пол Джордж, набравший 27 очков и 16 подборов. Дабл-дабл оформили его товарищ по команде Ивица Зубац (15 очков + 16 подборов) и плеймейкер Крис Пол (15 очков + 12 передач).

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «Финикса». Четвертый матч состоится 27 июня в Лос-Анджелесе.

По итогам регулярного чемпионата «Финикс» занял второе место в таблице Западной конференции, «Клипперс» - четвертое.

В других полуфиналах встречаются Милуоки и Атланта, ведущие в серии 1: 0. Второй матч состоится 26 июня в Милуоки.