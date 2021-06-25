Кулагин перешел в БК «Зенит»

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Кулагиным.

Кулагин выступал за «Зенит» с 2014 по 2015 год, после чего выступал за ЦСКА и «Локомотив-Кубань».

Ранее сообщалось, что Евролига подтвердила участие «Зенита» в сезоне 2021/22.

Дмитрий является самый ценный игрок Финала Четырёх Кубка России (2018), Лучшим по игре в защите Единой лиги ВТБ (2018), Лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2014), а также участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).