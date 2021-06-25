«Зенит»: Мы не находим каких-либо проблем со здоровьем у Кулагина

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал про состояние новичка команды Дмитрия Кулагина.

«На данный момент мы не находим каких-либо проблем с его здоровьем, которые могут помешать его профессиональной деятельности. Его недопуск к играм за сборную можно охарактеризовать, на тот момент, как неготовность организма к интенсивным нагрузкам после длительного перерыва. Дмитрий планово готовится к сезону в контакте с нашим тренерским штабом и медиками», - приводит слова Церковного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня стало известно, что Кулагин подписал однолетний контракт с клубом из «Санкт-Петербурга».

Добавим, что Дмитрий является самым ценным игроком Финала Четырёх Кубка России (2018), лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ (2014), а также участником Матча всех звёзд Единой лиги ВТБ (2018, 2019, 2020).