«Финикс» победил «Клипперс» в полуфинале НБА

В четвертой игре полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс» обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 84:80 на выезде.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 25 очков. Дабл-дабл оформили его напарник по центру Деандре Эйтон (19 очков + 22 подбора), нападающий Клипперс Пол Джордж (23 очка + 16 подборов) и центровой Клипперс Ивица Зубац (13 очков + 14 подборов). Также Эйтон впервые в карьере сделал четыре блок-шота.

«Клипперс» набрали 36 очков в первом тайме, что стало худшим рекордом плей-офф в истории франшизы.

Счет в серии до четырех побед - 3: 1 в пользу «Финикса». Пятый матч состоится 29 июня в Фениксе.