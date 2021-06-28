«Милуоки» вышел вперед в серии с «Атлантой»

«Милуоки» обыграли «Атланту» со счетом 113:102 в третьем матче полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Милуоки» Крис Миддлтон, оформивший дабл-дабл (38 очков + 11 подборов). У Атланты 35 очков на счету разыгрывающего Трея Янга. Нападающий «Милуоки» Яннис Адетокунбо отличился дабл-даблом (33 очка + 11 подборов).
Счет в серии до четырех побед 2: 1 в пользу «Милуоки». Четвертый матч состоится 30 июня в Атланте.
источник: «Советский спорт»