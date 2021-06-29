Сборная Германии обыграла команду Мексики в матче олимпийской квалификации

Пижонам тут не место. Как бесстрашная Швейцария выбила чемпионов мира французов с Евро-2020

В матче 1/8 финала чемпионата Европы сборная Швейцарии отыграла два мяча у Франции в последние десять минут основного времени (3:3), а затем вырвала победу в первой на турнире серии пенальти (5:4).