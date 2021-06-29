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29 июня 19:40
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Германии обыграла команду Мексики в матче олимпийской квалификации

Команды являются соперниками мужской сборной России.

В хорватском Сплите стартовал квалификационный олимпийский турнир по баскетболу среди мужских команд.

В первом матче группы А сборная Германии переиграла команду Мексики со счетом 82:76 (19:22, 21:20, 22:25, 20:9).

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джошико Сайбу. Он набрал 17 очков. У мексиканцев 30 очков набрал Франсиско Круз.

Таким образом, Германия с двумя очками возглавила таблицу группы, мексиканцы - вторые. Российская команда не набрала очков.

В среду, 30 июня, подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Мексики.

Напомним, что на Олимпиаду попадет лучшая команда из групп A и B.

источник: «Советский спорт»
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