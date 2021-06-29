СМИ: «Локомотив-Кубань» договорился о контрактах с Уиттингтоном и Томпсоном

По информации издания «Спорт-Экспресс», «Локомотив-Кубань» в ближайшее время объявит о подписании контрактов с тяжелым форвардом Грегом Уиттингтоном и защитником Дариусом Томпсоном.

28-летний Уиттингтон прошлый сезон заканчивал в «Галатасарае», набирая в Еврокубке в среднем 12,5 очка, при 6,4 подбора, 1,5 передачи.

26-летний Томпсон выступал в Лиге чемпионов за итальянский «Бриндизи», имея средние показатели 12,1 очка, 5,3 передачи и 2,8 подбора.

Напомним, что в прошлом сезоне «Локомотив-Кубань» в полуфинале Единой лиги ВТБ проиграл УНИКСу (0-3).