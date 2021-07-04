«Милуоки» обыграл «Атланту» и пробился в финал плей-офф НБА впервые с 1974 года

В шестом матче финальной серии Восточной конференции «Милуоки» победил «Атланту» - 118:107.
В составе победителей самым результативным стал Крис Миддлтон, набравший 30 очков. Также 27 очков принес Джру Холидэй.
У «Хокс» больше наиболее ярко себя проявил Кэм Реддиш, заработавший 21 очко.
Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Бакс», что позволило им выйти в финал плей-офф НБА впервые с 1974 года.
В решающей серии «Милуоки» сыграет против «Финикса», ранее обыгравшего «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).