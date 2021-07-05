Чехия разгромила Грецию и впервые пробилась на Олимпиаду

В финале квалификации на Олимпийские игры-2020 сборная Чехии уверенно обыграла команду Греции со счетом 97:72.

Самым результативным в составе победителей стал нападающий Патрик Ауда, на счету которого 20 очков, два подбора и четыре передачи.

У греков наиболее активно себя проявил Георгиос Папаяннис (14 очков и три подбора).

Таким образом, Чехия впервые в истории пробилась на Олимпиаду, которая состоится с 23 июля по 8 августа.

Напомним, сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио.