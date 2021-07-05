Определился состав всех групп на олимпийском турнире в Токио

Его победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние четыре путевки на Олимпиаду в Токио.

Подошел к концу отборочный турнир к Олимпиаде в Токио.

Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения.

Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Напомним, что сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры, потерпев по одному поражению от Мексики и Германии.