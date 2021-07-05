Определился состав всех групп на олимпийском турнире в Токио

Подошел к концу отборочный турнир к Олимпиаде в Токио.
Его победителями стали сборные Словении, Германии, Италии и Чехии, которые получили последние четыре путевки на Олимпиаду в Токио.
Стал известен окончательный состав групп на олимпийском турнире.
Группа А: Иран, Франция, США, Чехия.
Группа B: Австралия, Германия, Италия, Нигерия.
Группа C: Аргентина, Япония, Испания, Словения.
Олимпийский баскетбольный турнир пройдет с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.
Напомним, что сборная России не смогла отобраться на Олимпийские игры, потерпев по одному поражению от Мексики и Германии.