Состав команд и регламент Единой Лиги ВТБ будет опубликован 12 июля

Список участников, формат и регламент Единой лиги ВТБ на сезон 2021/22 будут утверждены 12 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Единой лиги ВТБ.

12 июля в ТАСС состоится заседание Совета Единой лиги ВТБ, а позже агентство проведет пресс-конференцию, на которой примут участие почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов, президент лиги Сергей Кущенко и генеральный директор Илона Корстин.

В совете примут участие руководство Единой лиги ВТБ, представители клубов-участников и федераций стран, команды которых выступают в турнире.