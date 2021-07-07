«Милуоки» с Адетокунбо не смог обыграть «Финикс» в первом матче финала НБА

В первом матче финальной серии плей-офф НБА «Милуоки Бакс» проиграл «Финикс Санз» со счетом 105:118.

Лучшим по результативности в составе победителей стал Крис Пол, набравший 32 очка. Деандре Эйтон сделал дабл-дабл из 22 очков и 19 подборов, Девин Букер набрал 27 очков.

У «Бакс» дабл-дабл из 20 очков и 17 подборов сделал Яннис Адетокунбо, оправившийся после травмы - он пропускал два предыдущих матча против «Атланты Хокс» в финале Восточной конференции. Крис Миддлтон набрал 29 очков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Финикса». Второй матч серии также пройдет на площадке «Санз». Начало - 9 июля в 04:00 по московскому времени.