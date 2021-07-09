«Локомотив-Кубань» узнал соперников по группе в Еврокубке

Известны результаты жеребьевка группового этапа баскетбольного Еврокубка.
Как сообщает официальный сайт турнира, краснодарский «Локомотив-Кубань» попал в группу А. Российская команда сыграет против следующих клубов «Андорра» (Андорра), «Ховентуд» (Испания), «Партизан» (Сербия), «Литкабелис» (Литва), «Тренто» (Италия), «Метрополитан» (Франция), «Тюрк Телеком» (Турция), «Гамбург» (Германия), «Шленск» (Польша).
Состав группы B: «Валенсия» (Испания), «Промитеас» (Греция), «Гран-Канария» (Испания), «Будучность» (Черногория), «Болонья» (Италия), «Цедевита-Олимпия» (Словения), «Бург» (Франция), «Ульм» (Германия), «Бурсаспор» (Турция), «Венеция» (Италия).
Из каждой группы в плей-офф выйдут по восемь лучших команд.
источник: Eurocup Basketball