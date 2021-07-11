Нигерия обыграла США и прервала серию американцев из 39 побед в трех олимпийских циклах

В товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпийским играм в Японии сборная США проиграла команде Нигерии со счетом 87:90.

Самым результативным в составе нигерийцев стал Гейб Винсент, набравший 21 очко.

У американцев наиболее активно себя проявили Кевин Дюрант (17 очков), Джейсон Тейтум (15), Дэмьен Лиллард (14) и Бам Адебайо (11).

Отметим, что США в последних трех олимпийских циклах не проиграли ни одного матча, включая товарищеские, одержав 39 побед.

Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.