Сборная США проиграла Австралии и впервые в истории потерпела два поражения подряд

В товарищеском матче в рамках подготовки к Олимпиаде в Японии сборная США уступила национальной команде Австралии 83:91.

Самым результативными игроками встречи стали американец Дэмьен Лиллард и австралиец Патрик Миллс, набравшие по 22 очка.

В составе сборной США наиболее активно себя проявили Кевин Дюрант (17 очков) и Брэдли Бил (12), у Австралии по 17 баллов записали на свой счет Джо Инглс и Матисс Тайбулл.

Напомним, что в предыдущем товарищеском матче американцы уступили Нигерии (87:90). Таким образом, США впервые в истории олимпийских циклов потерпели два поражения кряду.

Звездно-полосатые являются 15-кратными победителями Олимпийских игр (1936, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1976, 1984, 1992, 1996, 2000, 2008, 2012, 2016).