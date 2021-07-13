Источник: Швед продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник Алексей Швед продолжит карьеру в московском ЦСКА. Об этом сообщает Eurostavka.

По данным источника, в межсезонье 32-летний баскетболист получал предложения от клубов чемпионата Китая, но предпочел остаться в России. С армейцами он уже согласовал контракт.

Напомним, что ранее стало известно, что «Химки», за которые Швед выступал с 2015 года, пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем.

За ЦСКА Алексей выступал в 2005–2012 годах, становился в составе клуба четырехкратным чемпионом России и один раз побеждал в Евролиге.