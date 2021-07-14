Сборная США обыграла Аргентину в рамках подготовки к Олимпиаде

Жизни черных станут еще более важны? К чему приведет травля английских футболистов, не забивших пенальти в финале Евро-2020

В Англии заполыхал расистский скандал. Три игрока сборной — Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака — получают тысячи оскорблений.