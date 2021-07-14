Сборная США обыграла Аргентину в рамках подготовки к Олимпиаде

В товарищеском матче в рамках подготовки в Олимпийским играм сборная США разгромила национальную команду Аргентины со счетом 108:80.
Самыми результативными в составе американцев стали Кевин Дюрант и Брэдли Бил, набравшие по 17 очков.
У аргентинцев наиболее проявившим себя оказался Луис Скола, заработавший 16 очков.
Ранее США потерпели два поражения кряду.
Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.