Стали известны подробности контракта Шведа с ЦСКА

Московский ЦСКА находится на завершающей стадии подписания контракта с защитником «Химок» Алексеем Шведом. Об этом сообщает BasketNews.

По информации источника, армейцы и Швед прорабатывают последние детали сделки. Стороны обсуждают контракт на несколько лет. Спонсоры «Химок» покроют разницу между текущим и новым соглашениями Алексея.

Напомним, что российский защитник прошлым летом подписал трехлетний контракт с «Химками». Швед решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. Баскетболист принял решение вернуться в ЦСКА, где ранее выступал с 2005 по 2012 годы.