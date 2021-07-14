Кавай Леонард порвал крестообразные связки колена и выбыл на неопределенный срок

Нападающий «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард перенес операцию по причине частичного разрыва передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщает Hoops Rumors.

По информации источника, сроки восстановления Леонарда не называются, но характер травмы предполагает, что он пропустит часть сезона-2021/2022.

Напомним, что Кавай получил повреждение в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА с «Юта Джаз» (4-2) и после этого не выходил на площадку.

Отметим, Леонард провел за «Клипперс» два сезона, набирая 26,0 очка, 6,8 подбора, 5,0 передачи и 1,7 перехвата в среднем за игру. Пятикратный участник Матча звезд НБА может стать свободным агентом в это межсезонье, если отклонит опцию игрока на сезон-2021/2022 стоимостью 36 миллионов долларов.