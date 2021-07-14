Томас стал игроком УНИКСа

УНИКС подписал контракт с американским форвардом Уиллом Томасом.

Как сообщает официальный сайт казанского клуба, соглашение с 35-летним баскетболистом рассчитано на один год. Ранее стало известно, что петербургский «Зенит» принял решение не продлевать контракт с Томасом.

В минувшем сезоне Евролиги американец играл в 39 матчах, набирая в среднем 9,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи.

Добавим, что УНИКС примет участие в предстоящем розыгрыше главного турнира континента среди клубов.