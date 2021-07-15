«Милуоки Бакс» обыграл «Финикс» и сравнял счет в финале плей-офф НБА

В четвертом матче финала НБА «Милуоки Бакс» дома обыграл «Финикс Санз» со счетом 109:103 и сравнял счет 2:2 в серии.
Среди победителей лучшими на площадке оказались Крис Миддлтон (40 очков), Яннис Адетокунбо (26 очков и 14 подборов) и Брук Лопес (14 очков). Лучшими бомбардировщиками «Санз» в матче стали Девин Букер (42 очка), Джей Краудер (15 очков), Крис Пол (10 очков) и Кэмерон Джонсон (10 очков).
Ранее в серии «Финикс» выиграл со счетом 118:105 и 118:108, а «Милуоки» - со счетом 120:100. Пятый матч противостояния с участием этих команд состоится 18 июля.
источник: «Советский спорт»