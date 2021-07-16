Матч сборных США и Австралии отменен после обнаружения коронавируса у Била

Товарищеский матч между командами США и Австралии отменен после введения в действие протокола по охране здоровья и безопасности. Об этом сообщает AP.

По информации источника, решение было принято через несколько часов после того, как стало известно о положительном тесте на коронавирус защитника «Вашингтона» Брэдли Била, который теперь будет вынужден пропустить Олимпиаду в Токио.

При этом товарищеская встреча между женскими сборными США и Австралии пройдет в пятницу, как и было запланировано, стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Напомним, что Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Турнир по баскетболу состоится с 24 июля по 9 августа.