Известны составы сборных России по баскетболу 3х3 на ОИ-2020 в Токио

Генеральный менеджер сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян назвал окончательные составы мужской и женской команд на Олимпийские игры в Японии.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» на ОИ-2020 не сможет принять участие чемпионка Европы-2015 Мария Черепанова.
Женская сборная России: Юлия Козик, Анастасия Логунова, Евгения Фролкина, Ольга Фролкина.
Мужская сборная России: Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов, Станислав Шаров.
Добавим, что одним из кандидатов на участие в Играх был чемпион Европы в классическом баскетболе Антон Понкрашов.