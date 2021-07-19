Сборная США обыграла Испанию в товарищеском матче перед Олимпийскими играми в Токио

В контрольном матче в рамках подготовки к ОИ-2020 сборная США переиграла национальную команду Испании со счетом 83:76.
Самым результативным в составе американцев стал Дэмьен Лиллард, набравший 17 очков, Кевин Дюрант. заработал 14 очков. У испанцев наиболее ярко себя проявил Рики Рубио (23 очка).
Отметим, что эта игра стала для обеих команд последней перед стартом на Олимпиады в Токио. Напомним, что церемония открытия Игр в Японии состоится 23 июля. Мужской турнир по баскетболу пройдет с 24 июля по 9 августа.
источник: «Советский спорт»