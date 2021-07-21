«Милуоки» обыграл «Финикс» и впервые за 50 лет стал чемпионом НБА

В шестом матче финальной серии плей-офф НБА «Милуоки» переиграл «Финикс» со счетом 105:98 и победил в серии - 4-2.

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо, заработавший 50 очков и 14 подборов. Помимо него дабл-дабл сделал Джру Холидэй - 12 очков, 11 передач и девять подборов.

В составе «Санз» наиболее ярко себя проявили Крис Пол (26 очков) и Девин Букер (19).

Таким образом, этот чемпионский титул стал для «Милуоки» вторым в истории и первым за 50 лет. Последний трофей «Бакс» датируется 1971 годом.

Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» обыграл «Атланту» (4-2 в серии), а в решающей серии Западной конференции «Финикс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).