Адетокунбо признан MVP финала НБА «Милуоки» - «Финикс»

В шестом матче финальной серии плей-офф НБА «Милуоки» переиграл «Финикс» со счетом 105:98 и победил в серии - 4-2.

Нападающий «Бакс» Яннис Адетокунбо признан MVP решающей серии сезона НБА-2020/21.

В финальных матчах Яннис выступил со средней статистикой 35,1 очка и 13,1 подбора. Всего в плей-офф-2020/21 26-летний грек сыграл 21 матч, набирая в среднем за игру 30,2 очка и делая 12,8 подбора.

Таким образом, этот чемпионский титул стал для «Милуоки» вторым в истории и первым за 50 лет. Последний трофей «Бакс» датируется 1971 годом. Напомним, в финале Восточной конференции «Милуоки» обыграл «Атланту» (4-2 в серии), а в решающей серии Западной конференции «Финикс» оказался сильнее «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2).