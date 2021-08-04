Карри подписал новый контракт с «Голден Стэйт» на 215 миллионов долларов

Двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации Стефен Карри подписал новый контракт с «Голден Стэйт».

Как сообщает в своем твиттере инсайдер Эдриан Воджнаровски, стороны договорились о продлении соглашения на четыре года. Карри заработает суммарно 215 миллионов долларов. Детали контракта обсудили еще перед прошлым сезоном.

Добавим, что 33-летний разыгрывающий станет первым в истории НБА игроком, который подписал два подряд контракта на сумму свыше 200 млн.

В минувшем сезоне Карри провел 64 матча в регулярном чемпионате. Он набирал в среднем 32,1 очка (1-е место в лиге), 5,5 подбора и 5,7 передачи за 34,3 минуты.