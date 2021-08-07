Официально: Уэстбрук перешел в «Лейкерс»

Пресс-служба клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» объявила о подписании контракта с Расселом Уэстбруком.

Отмечается, что «Лейкерс» обменяли Уэстбрука из «Вашингтон Уизардс» на Кайла Кузму, Монтрезла Харрелла, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и право выбора на драфте НБА.

Напомним, что ранее сообщалось, контракт Уэстбрука будет действовать до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 млн долларов.

32-летний Уэстбрук признавался самым ценным игроком НБА (2017) и девять раз принимал участие в Матче звезд НБА. В прошлом регулярном чемпионате НБА Уэстбрук провел 65 матчей, в которых в среднем за игру набирал 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи. В плей-офф он отыграл пять матчей, набирая 19,0 очков, 10,4 подборов и 11,8 передач.

Также «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Кармело Энтони, Кентом Бэйзмором, Кендриком Нанном, Маликом Монком и Тэйленом Хортон-Такером.