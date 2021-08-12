Официально: Швед стал игроком ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА сообщила о том, что экс-защитник «Химок» Алексей Швед стал игроком армейского клуба.

По информации источника, 32-летний россиянин подписал с красно-синими контракт по схеме «1+1».

– Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА, – сказал Швед.

Напомним, что россиянин защищал цвета ЦСКА в период с 2005 по 2012 год. За это время он стал четырехкратным чемпионом России и вместе с клубом завоевал Евролигу.

Ранее защитник с 2015 года выступал за «Химки», однако подмосковная команда не примет участие в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за финансовых проблем.