Димитрис Итудис: Швед готов прибавить свои умения к командному уравнению ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил новость о том, что российский защитник Алексей Швед подписал контракт с армейским клубом.

Напомним, что соглашение 32-летнего игрока с красно-синими рассчитано на один год с возможностью продление на сезон.

– Мы уже несколько раз разговаривали с Алексеем. Он обладает большой мотивацией и желанием оказаться в нашей команде, помочь выиграть больше титулов и показывать хороший баскетбол. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели, – приводит слова Итудиса пресс-служба московского клуба.

Ранее Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 год, став четырехкратным чемпионом России и обладателем Евролиги. Прошлый сезон игрок провел в «Химках».