Леброн – по-прежнему Король. Но без трона. Итоги года в баскетболе

Баскетбол 21 декабря 2018 01:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Мысин Николай

Победа «Голден Стейт» в чемпионате НБА, важное решение Леброна Джеймса, впечатляющий дебют Донована Митчелла и яркие перфомансы Алексея Шведа. «Советский спорт» - об основных баскетбольных событиях в уходящем году.

СОБЫТИЕ ГОДА. ПОБЕДА «ГОЛДЕН СТЕЙТ»

Быть признанной сильнейшей командой Америки – безотносительно вида спорта и всех этих лиг (НХЛ, МЛС, НФЛ, НБА) - уже само по себе достижение! «Голден Стейт» почти переписали историю. Они взяли третий титул за последние четыре года. И на всех парусах летят к очередному – пятому в своей истории трофею. В финале НБА «Кливленд», ведомый Леброном Джеймсом, пытался сделать все, чтобы остановить «Воинов», но по факту сам оказался на штыках – ни действительно серьезной борьбы мы не увидели, ни какой-то интриги. Дружина Стива Керра легко победила (4:0). И гарантировала себе перстни.

В неолимпийский год в баскетболе нет более важных трофеев, чем перстни чемпионов НБА.

Сейчас у «Голден Стейт» - новый стимул. Там грезят своим собственным три-питом (тремя победами в чемпионате подряд). Формально, конкурентов не видно. «Хьюстон» - единственный клуб, сумевший дать «Уорриорс» бой в предыдущем плей-офф («Рокетс» вели 3:2 в финале Запада и черт его знает, как все бы закончилось, не сломайся в решающий момент Крис Пол… опять…) – сейчас даже не входит в топ-8 в конференции. «Кливленд» и вовсе разрушен – Леброн уехал в «Лейкерс», оставив родную команду в руинах. Другие претенденты? «Филадельфия», «Милуоки», «Торонто» выглядят круто. Но недостаточно круто, чтобы на равных бороться с «Голден Стейт». По крайней мере – в серии до 4-х побед. Так что единственный шанс на интригу в битве за титул – в том, что «Воины» разрушат себя изнутри.

Да, они за копейки (точнее – за 5 миллионов, но в данном случае это действительно копейки!) подписали Демаркуса Казинса, однако Бугги до сих пор травмирован и непонятно, когда вернется после травмы ахилла. Дреймонд Грин и Кевин Дюрант уже едва не перегрызлись в раздевалке, разрушив атмосферу в команде и негативно повлияв на партнеров. Последствия конфликта видны прямо сейчас – «Голден Стейт» отнюдь не похож на машину, сметающую всех на собственном пути, как мы привыкли. Команда даже не лидер Конференции! Если тенденция продлится до плей-офф, это серьезно отразится на шансах «Уорриорс» в борьбе на титул. Однако это просто прогнозы. Формально, объективно, согласно трезвым раскладам «Воины» прямо сейчас – по-прежнему сильнейшая команда. Не только в НБА. А в баскетбольном мире вообще.

ГЕРОЙ ГОДА. ЛЕБРОН ДЖЕЙМС

Героев в баскетболе много. Джеймс Харден взял приз MVP в НБА. Расселл Уэстбрук второй сезон подряд закончил с трипл-даблом в среднем на протяжении регулярки. Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком финала. Стеф Карри остался золотым мальчиком, Яннис Антетокумпо – потенциальной мега-звездой уровня Джордана, Энтони Дэвис творил чудеса в богом забытом Новом Орлеане… И кто из них главный герой?

Пожалуй, все же Леброн.

Не потому, что он – Король. Не потому, что на своих плечах тащил полуживой «Кливленд» в финал НБА и как мог, но пытался навязать борьбу «Уорриорс». Не потому, что при большом желании легко обезоруживал самых звездных соперников (Хардена, Уэстбрука, Карри, Антетокумпо…). Просто Джеймс – это действительно игрок «номер один». И каждый его шаг – важнейшее событие. Минувшим летом Леброн решился на новые перемены в карьере. И перешел в «Лейкерс». Так самый популярный клуб получил самого популярного игрока. Тандем, которого мы ждали!

И нет – Джеймс в свои 34 (почти) года не отбывает номер, не просто зарабатывает деньги, а по-прежнему пашет и остается лучшим на паркете. Вытаскивая бледную команду ближе к лидерам. Вряд ли «Озерные» поборются за титул этим летом. Но, черт возьми, если серьезно взвесить «за» и «против», то нынешние ЛАЛ никак не хуже прошлогодних «Кавс»! И да, причина тут одна – Леброн. А значит, возможны любые расклады.

В одном не сомневайтесь точно – если Король почувствует, что перстни – реальны, даже со скромной скамейкой и отсутствием других звезд в составе, то он из кожи выпрыгнет, но сделает все, чтобы их выиграть! А в этом случае нас ждет невероятный, интригующий, фантастический плей-офф.

В общем, кто главный герой в баскетболе – вы поняли.

РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА. ПОРАЖЕНИЕ ЦСКА В БЕЛГРАДЕ

Дело не в том, что ЦСКА опять не взяли в Евролиге титул. Обидно, но мы, если честно, привыкли – армейцы уверенно проходят регулярку, столь же уверенно выход в «Финал четырех», но в решающих матчах им вечно что-то мешает… Так вышло и в Белграде. Но в этот раз, в отличие от прошлогоднего Стамбула, было заметно – красно-синие словно заранее смирились с поражением. В их исполнении ни драйва, ни страсти, ни азарта в игре мы не видели. Ведя 10 очков против «Реала» в полуфинале, подопечные Димитриса Итудиса вновь разбазарили все преимущество и уступили в концовке. А следом откровенно беззубо слили и матч за бронзу «Жальгирису»… Удивительно, но Итудис после подобного провала не потерял свой пост. Остался дорабатывать контракт. И прямо сейчас ЦСКА – опять в числе лидеров регулярки. И нет сомнений, что мы увидим клуб в «Финале четырех» (теперь – в Витории).

Вопрос – что будет там?

Сколько можно проигрывать важнейшие матчи? За исключением победного Берлина-2016, армейцы за последние 10 лет уже приучили нас к таким поражениям, как было в сербской столице. И дело ведь не в составе – объективно сильнейшем в Европе. А, видимо, все-таки, в тренерах.

ОТКРЫТИЕ ГОДА. ДОНОВАН МИТЧЕЛЛ

Драфт-2017 действительно вышел богатым. Богатым на таланты. Джейсон Тейтум, Де’Арон Фокс, Лонзо Болл, Лаури Маркканен, Джош Джексон – вот вам почти полдюжины ребят, которые за первый сезон в лиге успели стать почти что звездами и войти в список лидеров своих команд. Но Донован Митчелл стоит в этом списке особенно. Во-первых, потому, что выбран был под скромным 13-м пиком. А во-вторых – при этом куда ярче всех заблистал в свой первый год! Немного раскачавшись в «Юте», талантливый защитник стал набирать по 20 очков. В регулярке. В плей-офф – так по 24! В одно мгновение Донован заявил о себе, как реальный «олл-стар». Как парень, способный изменить расклад сил в Лиге. Такого ждали от Маркелла Фульца (первого номера упомянутого драфта). От Тейтума. Конечно, от Болла. Но не от Митчелла – точно. Однако именно уроженец Нью-Йорка стал главным открытием. И в НБА. И в мире баскетбола в принципе.

КАК НАШИ?

У российских болельщиков – четыре главные темы. ЦСКА в Евролиге. Выступление сборной. Наши ребята в НБА. И, разумеется, Швед.

Про ЦСКА все сказано выше. Сборная неплохо провела квалификацию ЧМ-2019 (и тут отдельно стоит вспомнить дебют в команде Джоэля Боломбоя. Удачный дебют!). Наш парень в НБА -Тимофей Мозгов - увы, сейчас не играет. Летом сменил две команды (из «Бруклина» поехал в «Шарлотт», затем сразу – в «Орландо»), потом попал в лазарет из-за старых проблем с ногой. И пока в текущем сезоне ни разу не появился на паркете.

А вот Швед… О, Швед реально зажег!

Жаль, что Алексей – не в НБА. Но он в Европе чувствует себя отлично. Яркий перфоманс Алексея на Евробаскете-2017, по ходу которого он стал лучшим снайпером, плюс вытащил сборную в полуфинал, был лишь разминкой. Клубный сезон уроженец Белгорода провел на столь же запредельном уровне! Стал лучшим бомбардиром Евролиги. Вывел «Химки» в плей-офф. Дал там бой ЦСКА. Обновил все рекорды турнира – по результативности, по количеству трех за матч, по количеству трех за сезон… Короче, зажигал по полной! Никогда ранее – даже держа в уме Андрея Кириленко – у нас не было столько яркого и эффектного парня. Тем более, в новом сезоне Швед обороты не сбавил. Продолжил доминировать на прежнем уровне. Да, сейчас сломал палец и выбыл на месяц (возможно – на два). Только никто уже не сомневается – когда он вернется, то снова станет заметной фигурой в Европе. Даже не просто заметной. А самой-самой яркой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Вот вам пара прогнозов на будущий год:

- Сборная России в феврале должна закончить отбор на ЧМ-19. Верьте – она его пройдет.

- ЦСКА поедет в Виторию и, может быть, возьмет там титул. Пора бы, елки-палки!

- Швед станет лучшим снайпером Евролиги и, может быть, вытащит «Химки» в плей-офф Евролиги. Хотя шансов немного.

- А в НБА «Голден Стейт» оформит свой три-пит, после чего команда распадется и мы начнем гадать, кто займет ее место в качестве главного фаворита лиги.

В общем, ярких событий в баскетболе немало. И было. И будет. Запасайтесь поп-корном!