Представлена эмблема чемпионата мира по пляжному футболу в России (фото)

Пресс-служба РФС опубликовала фотографию официальной эмблемы чемпионата мира по пляжному футболу.

«На эмблеме живописно изображена жар-птица – один из главных персонажей русских народных сказок. Это мифическое существо, являющееся воплощением огня, света и солнца, символизирует стремление к победе и славе.

На эмблеме жар-птица и игрок в пляжный футбол сплетены в эпической схватке за мяч над куполом, изображение которого навеяно Храмом Василия Блаженного. Общий стиль и цветовая гамма выдержаны в духе русских узоров и архитектуры, что с добавлением современного стиля символизирует теплоту, энергию и веселье», – говорится в сообщении РФС.

🥁 Unveiling.... the Official Emblem for the 2021 #BeachSoccerWC 🏆



🇷🇺 The firebird, a key figure in classic Russian fairy tales, is central to the design 🔥



ℹ️👉 https://t.co/yksUMhLTX1 pic.twitter.com/TJ7SW0SAAj