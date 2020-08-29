ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 августа 11:46
автор: Артур Гичунцев

Представлена эмблема чемпионата мира по пляжному футболу в России (фото)

Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.

Пресс-служба РФС опубликовала фотографию официальной эмблемы чемпионата мира по пляжному футболу.

«На эмблеме живописно изображена жар-птица – один из главных персонажей русских народных сказок. Это мифическое существо, являющееся воплощением огня, света и солнца, символизирует стремление к победе и славе.

На эмблеме жар-птица и игрок в пляжный футбол сплетены в эпической схватке за мяч над куполом, изображение которого навеяно Храмом Василия Блаженного. Общий стиль и цветовая гамма выдержаны в духе русских узоров и архитектуры, что с добавлением современного стиля символизирует теплоту, энергию и веселье», – говорится в сообщении РФС.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В это воскресенье в Спа-Франкоршам в Бельгии пройдет предпоследний этап суперкубка Porsche Mobil 1 сезона 2020 годаФутбол нон-стоп. На что обратить внимание в матчах 5-го тура РПЛМосковский «Локомотив» - чемпион России по пляжному футболуЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Представлена эмблема чемпионата мира по пляжному футболу в России (фото)
Турнир пройдет в Москве с 19 по 29 августа 2021 года.
29.08.2020 11:46
Пляжный футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная России обнародовала состав на московский сбор
Тренерский штаб вызвал 18 футболистов.
24.07.2020 13:39
Пляжный футбол
автор: Юрий Нечаев
Сергей Анохин: Все игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине
Член комитета РФС по разновидностям футбола Сергей Анохин рассказал, что все игроки сборной России по пляжному футболу сейчас находятся на карантине.
29.03.2020 22:01
Пляжный футбол
Федор Земсков: Считаю, Роналду - гений уже потому, что выжил в соперничестве с Месси
Лучший бомбардир пляжной сборной России по футболу на чемпионате мира в Парагвае Федор Земсков рассказал, что восхищается людьми, которые сохранили в себе страсть к игре, а не к контракту.
21.02.2020 18:29
Пляжный футбол
Федор Земсков: Если бы я играл в большой футбол, то только в воротах - столько бегать не смог бы
Лучший бомбардир сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира в Парагвае Федор Земсков рассказал, что не считает себя фанатом, но радуется победам «Спартака».
21.02.2020 18:15
Пляжный футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в финал Клубного чемпионата мира
«Спартак» со счетом 3:1 одержал победу над «Локомотивом» в полуфинале Клубного чемпионата мира по пляжному футболу.
15.02.2020 21:54
Пляжный футбол
Михаил Лихачев: Бронза чемпионата мира – это огромный успех
В Парагвае завершился чемпионат мира по пляжному футболу.
04.12.2019 12:59
Пляжный футбол
автор: Юрий Нечаев
Дмитрий Шишин: Сейчас эмоции уже положительные, радость есть
В Парагвае завершился чемпионат мира по пляжному футболу.
02.12.2019 08:02
Пляжный футбол
автор: Юрий Нечаев
Сборная Португалии в третий раз стала чемпионом мира по пляжному футболу
В финале португальцы со счетом 6:4 обыграли команду Италии.
02.12.2019 01:44
Пляжный футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Сборная Россия завоевала бронзу на чемпионате мира
В матче за третье место россияне обыграли сборную Японии со счетом 5:4.
01.12.2019 23:50
Пляжный футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика