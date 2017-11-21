Накануне старта нового биатлонного сезона телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал «Советскому спорту», на каких соревнованиях он будет работать на Олимпиаде, какие планы у канала «Матч ТВ» по освещению биатлона и почему он ждет прорыва от нашей женской сборной.

«В ПХЕНЧХАНЕ БУДУ КОММЕНТИРОВАТЬ ЦЕРЕМОНИЮ ОТКРЫТИЯ»

– С каким настроением входите в олимпийский сезон? Хотя на сегодня пока открыт вопрос – будет ли он олимпийским для наших спортсменов.

– Есть ощущение тревоги, как у всякого гражданина России. Хочется увидеть на Олимпиаде в Пхенчхане нашу команду под российским флагом. Что касается меня, то на данный момент мою командировку от канала «Россия» в Корею никто не отменял. Я буду комментировать церемонию открытия, соревнования лыжников и биатлонистов.

– Если произойдет худшее и российские каналы не будут показывать Олимпиаду, вашу командировку могут отменить?

– Я даже не хочу думать о том, что российские спортсмены не поедут в Пхенчхан. Мне кажется, это просто невозможно.

– Какие планы у канала «Матч ТВ» по освещению Олимпиады?

– Про Олимпиаду говорить не могу, это не в моей компетенции, а вот по освещению Кубка мира по биатлону у нас обширные планы на весь сезон. Будем колесить по всем этапам. Должен отметит, что у нас полное взаимопонимание с отделом трансляций «Матч ТВ», за что я благодарен всем сотрудникам этого отдела. А что касается нашей биатлонной сборной, есть все предпосылки к тому, что наша команда успешно выступит не только на Кубке и чемпионате мира, но и на Олимпиаде.

– На чем основывается такая уверенность?

– Я видел, как работали ребята и девушки перед сезоном. И это заставляет меня смотреть на предстоящий сезон с большой долей оптимизма. Остается только пожелать всей команде бодрости духа и мужества. Одному Богу известно, что сейчас испытывают все российские спортсмены. Но, несмотря на такую обстановку, прекрасно начали зимний сезон наши конькобежцы. Скелетонистка Лена Никитина выиграла этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а Саша Третьяков уже был на подиуме. Наши лыжники продолжают готовиться и хорошо выступать на отборочных соревнованиях, хотя понятно, в каком они сейчас тяжелейшем положении. Боль Белова, Легкова, Вылегжанина – это моя личная боль.

– Мы немного ушли от биатлона…

– Это неизбежно в нынешней ситуации. Меня обескуражило решение WADA, которое не выдало аккредитацию РУСАДА. Потому что я сильно переживаю за моих друзей из паралимпийской сборной. Их состояние сейчас весьма тягостное. И не надо забывать про наших легкоатлетов. Ведь важнейшим условием восстановления ВФЛА в международной федерации было получение аккредитации РУСАДА.

«ЕСЛИ Б НАШИ ПИЛИ «КОКТЕЙЛЬ» РОДЧЕНКОВА, ВЫИГРЫВАЛИ ВСЕ ПОДРЯД»

– Вы решительно встали на защиту Ольги Зайцевой, когда появилась информация, что ее подозревают в нарушении антидопинговых правил. Сомнений не было – вдруг это окажется правдой?

– Никаких сомнений не было тогда, нет их и сейчас. Эти ребята, которые по всем фронтам наступают на Россию, могут выплеснуть с водой ребенка. В данном случае фамилия этого ребенка – Вольганг Пихлер. Он известен, как ярый борец за чистоту спорта. И если выдвигается обвинение в адрес Ольги Зайцевой, то это бросает тень и на гражданина Германии, ныне тренера сборной Швеции герра Пихлера. Зайцева и другие наши девушки три года работали под руководством Пихлера. И результаты Ольги за это время были далеко не впечатляющими – она не выиграла ни одной личной гонки, включая Олимпиаду в Сочи. В этой связи вызывает сомнение версия Родченкова (бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, а ныне главного информатора WADA. – Прим. ред.) насчет его чудодейственных коктейлей. В противном случае, условная Зайцева и другие наши спортсмены выигрывали бы все подряд.

– Сейчас в спортивных кругах обсуждается версия, что одним из информаторов WADA может быть Пихлер.

– Прошла информация, что это кто-то из бывших тренеров, но я на сто процентов убежден – это не Пихлер, при всем моем к нему отношении.

– Какая обстановка в биатлонной команде?

– Ребята и девчонки работают, не показывают вида, но понятно, что психологически им очень непросто. Но я с большим оптимизмом жду выступления наших девушек. Мне кажется весьма симпатичным тандем Коновалов – Девятьяров. Коновалов выдающийся специалист по стрелковой подготовке. И с ним в тандеме работает великий лыжник Михаил Девятьяров, который уже состоялся как тренер, но ему необходима большая победа. Девчонки, которые работают в этой группе, доверяют своим тренерам и уже, мне кажется, психологически готовы показывать достойные результаты.

– В прошедшем сезоне, когда наши конькобежцы заходили в раздевалку, иностранные спортсмены оттуда выходили. В биатлонной тусовке такое возможно?

– Нет. В биатлонной семье другие отношения. Порой, их можно охарактеризовать поговоркой: милые бранятся – только тешатся. Приятно, что наши легкие словесные баталии в соцсетях с Мартеном Фуркадом не оставили никого равнодушными. И у наших спортсменов, и у нас, российских телевизионщиков нормальные отношения со всеми.

– Когда начнется ваш биатлонный телемарафон?

– 22 ноября вылетаем в Швецию большой бригадой в количестве семи человек. 26 ноября начинаем – в этот день в прямом эфире стоят две гонки. По окончании первой гонки выйдет программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Я хочу сказать важную вещь: биатлон на «Матч ТВ» приносит прибыль каналу, а наша программа – самая успешная программа в истории спортивного телевидения России.

Да, у нас напряженная работа, много эфиров, много включений. Но нам все же легче, чем людям, которые каждый день ездят из Владимира или Твери на работу в Москву, чтобы заработать весьма скромные деньги.

– Много тревожных новостей про Мартена Фуркада – то он не в форме, то у него какая-то болезнь. Вам что-нибудь известно?

– Мне ничего не известно насчет его болезни. Но, судя по результатам последнего предсезонного турнира, где Мартен выиграл первую гонку в норвежском Шушене, с ним все в порядке. И думаю, все с ним будет хорошо.

КУБОК МИРА-2017/18. КАЛЕНДАРЬ

1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 26 ноября – 3 декабря 2017 года

2-й этап. Хохфильцен (Австрия) 8-10 декабря 2017 года

3-й этап. Анси (Франция). 14-17 декабря 2017 года

4-й этап. Оберхоф (Германия). 4-7 января 2018 года

5-й этап. Рупольдинг (Германия). 10-14 января 2018 года

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия). 18-21 января 2018 года

7-й этап. Контиолахти (Финляндия). 8-11 марта 2018 года

8-й этап. Холменколлен (Норвегия). 15-18 марта 2018 года

9-й этап. Тюмень (Россия). 22-25 марта 2018 года