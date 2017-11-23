«Советский спорт» представляет 13 спортсменов, вошедших в состав сборной России на первый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде.

МУЖЧИНЫ

Антон ШИПУЛИН

30 лет. Родился 21.08.1987 в Тюмени.

Рост 185 см. Вес 80 кг.

Кубок мира: дебют – 10.01.2009, медали – 64 (21+21+22), в личных гонках – 40 (10+14+16), лучшее место в общем зачете – 2-е (2014/15, 2016/17).

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2011, медали – 7 (1+3+3).

Олимпиады: дебют – ОИ-2010, медали – 2 (1+0+1).

Стрельба в сезоне-2016/17: лежа – 91%, стоя – 85%, всего – 88%.

Место проживания: Екатеринбург.

Бесспорный лидер сборной и один из сильнейших биатлонистов мира. Три года подряд входит в первую тройку общего зачета Кубка мира, но никак не может взять золото в личной гонке на Олимпиаде или ЧМ – только в эстафетах, где Шипулин, как и положено сильному финишеру, бежит последний этап. В прошлом сезоне заметно ускорил стрельбу, что порой отрицательно сказывалось на ее точности.

Цитата: «Трасса в Пхенчхане – тяжелая, рабочая, но к ней можно адаптироваться. У нас многие тренировки подстроены как раз под нее». (ТАСС)

Антон БАБИКОВ

26 лет. Родился 2.08.1991 в Уфе.

Рост 180 см. Вес 66 кг.

Кубок мира: дебют – 17.01.2015, медали – 6 (2+2+2), в личных гонках – 2 (1+0+1), лучшее место в общем зачете – 24-е (2016/17).

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2016, медали – 1 (1+0+0).

В Олимпиадах не участвовал.

Cтрельба в сезоне-2016/17: лежа – 88%, стоя – 83%, всего – 86%

Место проживания: Уфа

Год назад выиграл гонку преследования на стартовом этапе КМ, обогнав самого Фуркада, и закрепился в основном составе сборной, откуда уже не выпадал. Постоянно выступает в эстафете, где обычно бежит третий этап. На ЧМ-2017 именно он, без ошибки пройдя оба огневых рубежа, вывел россиян в лидеры, внеся решающий вклад в единственную победу сборной на чемпионате.

Цитата: «Чувствую, что перед сезоном функционально у меня есть определенный сдвиг. Когда готовился, больше работал над скоростью на дистанции. Особенно в спринте – в гонках преследования темп меня более-менее устраивал».

Евгений ГАРАНИЧЕВ

29 лет. Родился 13.02.1988 в Новоильинском (Пермский край).

Рост 169 см. Вес 68 кг.

Кубок мира: дебют – 20.01.2011, медали – 23 (7+9+7), в личных гонках – 13 (1+6+6), лучшее место в общем зачете – 7-е (2014/15, 2015/16), место в общем зачете-2016/17 – 18-е.

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2012, медали – 1 (0+1+0).

Олимпиады: дебют – ОИ-2014, медали – 1 (0+0+1).

Cтрельба в сезоне-2016/17: лежа – 90%, стоя – 80%, всего – 85%

Место проживания: Тюмень.

После Игр в Сочи-2014 стал крепким «вторым номером» мужской команды, но в прошлом сезоне немного сдал и потерял постоянное место в эстафетной четверке. Главная причина – нестабильность в стрельбе стоя, где Гараничев часто получает штрафные круги. Его главный козырь – скорость на лыжне, по которой он мало в чем уступает даже Шипулину.

Цитата: «Во время подготовки к олимпийскому сезону надо исправлять ошибки, допущенные в сезоне прошлом. А успех всегда придет». (СБР)

Максим ЦВЕТКОВ

25 лет. Родился 3.01.1992 в Бабаево (Вологодская область).

Рост 182 см. Вес 74 кг.

Кубок мира: дебют – 28.02.2013, медали – 9 (4+4+1), в личных гонках – 2 (0+2+0), лучшее место в общем зачете – 19-е (2016/17).

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2015, медали – 1 (1+0+0).

В Олимпиадах не участвовал.

Cтрельба в сезоне-2016/17: лежа – 92%, стоя – 86%, всего – 89%

Место проживания: Вологда.

Вместе с Бабиковым совершил прорыв в прошлом сезоне, до которого то пробивался в основной состав сборной, то выпадал из него обратно. В личных гонках борется за медали лишь изредка, но зато обходится почти без провалов. Потому и заслужил место в золотой эстафете образца ЧМ-2017. Отличный стрелок: по точности на «лежке» превосходит даже Волкова.

Цитата: «После прихода в сборную Рикко Гросса мои результаты здорово выросли. И по скорости, и по стрельбе. Мне очень нравятся его методы работы».

Александр ЛОГИНОВ

25 лет. Родился 31.01.1992 в Саратове.

Рост 177 см, вес 70 кг.

Кубок мира: дебют – 28.02.2013, медали – 3 (1+0+2), в личных гонках – 1 (0+0+1), лучшее место в общем зачете – 46-е (2012/13), место в общем зачете-2016/17 – 93-е.

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2017, медали – 1 (0+0+1).

Олимпиады: дебют – ОИ-2014 (результаты аннулированы).

Стрельба в сезоне-2016/17: лежа – 76%, стоя – 69%, всего – 73%.

Место проживания: Саратов.

Потенциальный «джокер для Пхенчхана». Срок двухлетней допинг-дисквалификации Логинова истек в ноябре прошлого года. В минувшем сезоне наши предпочитали его особо не «светить», хотя в Кубке IBU он выиграл 8 гонок из 13, а потом взял три золота на ЧЕ и, наконец, бронзу ЧМ в смешанной эстафете. Если абстрагироваться от всяких скандалов вроде февральского столкновения с Фуркадом, то речь идет об очень быстром биатлонисте, который вдобавок умеет шустро и метко (не обращайте внимания на последнюю статистику – мы-то помним, что было до дисквалификации) стрелять. Правда, в сентябре Логинов получил травму.

Алексей ВОЛКОВ

29 лет. Родился 5.04.1988 в Радужном (Тюменская область).

Рост 177 см, вес 69 кг.

Кубок мира: дебют – 5.12.2009, медали – 15 (6+5+4), в личных гонках – 3 (0+2+1), лучшее место в общем зачете – 22-е (2013/14), место в общем зачете-2016/17 – 56-е.

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2012, медали – 1 (1+0+0).

Олимпиады: дебют – ОИ-2014, медали – 1 (1+0+0).

Стрельба в сезоне-2016/17: лежа – 91%, стоя – 89%, всего – 90%.

Место проживания: Ханты-Мансийск.

Признанный мастер и опытный стрелок с не очень стабильным (если не сказать скромным) «ходом» по дистанции. В Пхенчхане может реально претендовать на участие в индивидуальной гонке – и, конечно, в эстафете, где уже выигрывал и чемпионат мира, и Олимпийские игры.

Матвей ЕЛИСЕЕВ

24 года. Родился 31.03.1993 в Зеленограде.

Рост 187 см, вес 86 кг.

Кубок мира: дебют – 7.02.2015, медали – 2 (0+2+0), в личных гонках – 0, лучшее место в общем зачете – 35-е (2016/17).

В чемпионатах мира и Олимпиадах не участвовал.

Стрельба в сезоне-2016/17: лежа – 82%, стоя – 80%, всего – 81%.

Место проживания: Москва.

На данный момент он – явно последний «номер» в этом составе, хотя в олимпийский сезон прорывы случаются часто. Главная проблема Елисеева – стрельба, зато со скоростью у него всегда все было в полном порядке.

ЖЕНЩИНЫ

Татьяна АКИМОВА

27 лет. Родилась 26.10.1990 в Чебоксарах.

Рост 168 см. Вес 57 кг.

Кубок мира: дебют – 5.12.2015, медали – 3 (1+0+2), в личных гонках – 2 (1+0+1), лучшее место в общем зачете – 16-е (2016/17).

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2016, медали – 1 (0+0+1).

В Олимпиадах не участвовала.

Стрельба в сезоне-2016/17: лежа – 91%, стоя – 75%, всего – 83%.

Место проживания: Чебоксары.

В минувшем сезоне весьма неожиданно стала новым лидером женской сборной. Постоянно прибавляет и в скорости, и в стрельбе. Пусть до мировых лидеров ей еще далековато, но если подтянуть «стойку» и подойти к Пхенчхану в оптимальной форме, то результат может быть любым.

Цитата: «Опыта еще маловато, но Олимпиаду под меня никто переносить не будет. Надо много работать и хорошо подготовиться. Ну а там – результат покажет».

Екатерина ЮРЛОВА

32 года. Родилась 23.02.1985 в Санкт-Петербурге.

Рост 160 см. Вес 58 кг.

Кубок мира: дебют – 6.03.2008, медали – 4 (2+0+2), в личных гонках – 3 (2+0+1), лучшее место в общем зачете – 17-е (2010/11).

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2011, медали – 1 (1+0+0).

В Олимпиадах не участвовала.

Стрельба в сезоне-2015/16: лежа – 94%, стоя – 79%, всего – 86%.

Место проживания: Санкт-Петербург.

Ее козыри – надежность и бойцовские качества. Прошлый сезон чемпионка мира-2015 в индивидуальной гонке пропустила практически целиком из-за рождения ребенка, но к весне вернулась и сдаваться не собирается. Если к Пхенчхану Юрлова наберет хорошую форму, это может стать серьезным подспорьем для нашей эстафеты.

Цитата: «Олимпиада – это моя мечта. Хочется не просто попасть туда, но и завоевать медаль. Я тренировалась и во время беременности, и практически сразу после родов».

Ольга ПОДЧУФАРОВА

25 лет. Родилась 5.08.1992 в Москве.

Рост 169 см. Вес 62 кг.

Кубок мира: дебют – 9.03.2013, медали – 4 (1+0+3), в личных гонках – 2 (1+0+1), лучшее место в общем зачете – 16-е (2015/16), место в общем зачете-2016/17 – 45-е.

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2015, медали – 1 (0+0+1).

Олимпиады: дебют – ОИ-2014.

Стрельба в сезоне-2015/16: лежа – 93%, стоя – 86%, всего – 89%.

Место проживания: Москва.

В Кубке мира-2015/16 она стремительно ворвалась в мировую биатлонную элиту, однако продолжения не последовало: в конце и того, и минувшего сезонов Подчуфарова на высшем уровне толком не выступала. Объяснения не отличались разнообразием: плохая форма и травмы либо травмы – и плозая форма. Остается понять: сможет ли еще весьма молодая биатлонистка вернуться на прежний уровень?

Дарья ВИРОЛАЙНЕН

28 лет. Родилась 24.01.1989 в Москве.

Рост 161 см. Вес 51 кг.

Кубок мира: дебют – 3.03.2014, медали – 2 (0+2+0), в личных гонках – 2 (0+2+0), лучшее место в общем зачете – 16-е (2014/15), место в общем зачете-2016/17 – 54-е.

Чемпионаты мира: дебют – ЧМ-2015.

Олимпиады: дебют – ОИ-2014.

Стрельба в сезоне-2015/16: лежа – 92%, стоя – 82%, всего – 72%.

Место проживания: Химки.

Очень неровная скорость и еще более неровная стрельба: сейчас трудно представить, что в своей первой гонке Кубка мира Виролайнен весной 2014-го заняла второе место.

Виктория СЛИВКО

23 года. Родилась 5.05.1994 в Муромцеве (Омская область).

Рост 171 см. Вес 56 кг.

Кубок мира: дебют – 12.01.2017, медалей нет, лучшее место в общем зачете – 76-е (2016/17).

В чемпионатах мира и Олимпиадах не участвовала.

Стрельба в сезоне-2015/16: лежа – 92%, стоя – 88%, всего – 90%.

Место проживания: Тюмень.

Очевидная запасная. Стреляет хорошо, но едет, как правило, не очень-то быстро. Если в состав сборной, как надеются тренеры, после травмы вернется Ирина Старых, Сливко будет первой кандидаткой на роль «крайней».

Светлана МИРОНОВА

23 года. Родилась 22.02.1994 в Моряковке (Томская область).

Рост 165 см. Вес 52 кг.

Кубок мира: дебют – 2.03.2017, медалей нет, очков в общий зачет нет.

В чемпионатах мира и Олимпиадах не участвовала.

Место проживания: Екатеринбург.

А вот эта история гораздо интереснее: речь идет об очень быстрой (в том числе и по мировым меркам) биатлонистке, которая пока не научилась стрелять. Зато если она стрелять научится, то сборная России получит весьма серьезную поддержку. А может даже получить и нового лидера – хотя это, конечно, пока перебор.